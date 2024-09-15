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Стало известно, где пострадавшие в ДТП в Египте туристы купили экскурсию

РИА Новости: пострадавшие в ДТП в Египте туристы купили экскурсию на улице

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы купили экскурсию у «уличного» агентства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли.

«Это было уличное агентство», — сказал собеседник РИА Новости.

15 сентября издание Cairo24 сообщало, что на трассе СуэцКаир в Египте во время дорожно-транспортного происшествия пострадал 21 турист из России. Уточнялось, что в числе пострадавших также 11 граждан Турции, двое подданных Великобритании и девять граждан Италии. По данным источника издания, группа местных следственных органов проводит изучение происшествия и причин, чтобы принять необходимые меры.

В посольстве России в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений по поводу случившегося.

10 сентября на трассе «Лена» в Якутии перевернулся автобус, в котором было более 20 пассажиров. По данным региональной службы спасения, инцидент случился на 520-м километре трассы по направлению НерюнгриЯкутск на перевале Тит.

Ранее в Турции грузовик снес микроавтобус с россиянами.

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