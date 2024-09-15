Безработный петербуржец изнасиловал пенсионерку в парке

В Красном Селе мужчина напал на пенсионерку во время прогулки в парке, злоумышленник изнасиловал пожилую женщину. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на территории парка возле жилых домов на проспекте Красных Командиров. На 65-летнюю женщину напал незнакомец, мужчина изнасиловал пенсионерку и скрылся.

Спустя несколько часов подозреваемого удалось задержать, им оказался 29-летний нигде не работающий петербуржец, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве иностранец пытался изнасиловать девушку около станции метро. Инцидент произошел вблизи станции метро «Волжская». Известно, что мужчина приставал к россиянке, но она смогла дать отпор и обратилась в МВД, но к тому моменту злоумышленник уже сбежал. На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Процесс находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Ленобласти избили и изнасиловали девушку, которая ловила машину на трассе.