Женщина избила и ограбила восьмиклассника в Петербурге

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства нападения неизвестной на подростка, женщина избила и ограбила мальчика. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов на Искровском проспекте. Неизвестная женщина напала на 14-летнего подростка и несколько раз ударила его по голове, после чего похитила выпавший из его кармана мобильный телефон и скрылась.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Школьник госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего и личность нападавшей устанавливают сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что в Удмуртии мать отправили в колонию за истязание двух детей. Россиянка избила двух своих детей, родившихся в 2023 году. Кулаком она нанесла младенцам многочисленные удары в область головы и грудной клетки, после чего пострадавших доставили в больницу. Врачи диагностировали у маленьких пациентов повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, закрытой травмы грудной клетки и переломы ребер.

Ранее женщина напала на ребенка на детской площадке в Петербурге.