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Маленький мальчик спас свою бабушку от разъяренного быка

Metro: в Индии внук спас бабушку от разъяренного быка

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TIM

В индийском штате Харайана бродячий бык напал на пенсионерку, которая шла с внуком по улице, женщина и мальчик получили травмы. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Махендрагарх на севере Индии, ребенок шел со своей бабушкой по улице, когда на пенсионерку неожиданно набросился разъяренный бык. Животное принялось топтать пожилую женщину.

Мальчик не испугался и попытался отогнать животное от пенсионерки, на помощь ему пришли местные жители. Вместе им удалось оттащить быка от пострадавшей. Пенсионерку и ее внука госпитализировали с различными травмами. У 70-летней женщины диагностирован перелом руки, ее внук отделался ушибами.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее в Нижегородской области полицейские выстрелами отогнали разъяренного быка от пастуха.

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