В суде заявили о возможном побеге из РФ фигурантов дела о бронежилетах

Топ-менеджеры группы компаний (ГК) «Пикет», обвиняемые в поставках некачественных бронежилетов в Минобороны России на сумму около 2 млрд рублей, могли скрыться за границей до их ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как говорится в решении Басманного суда о продлении фигурантам срока содержания под стражей, генеральный директор ГК Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова обвиняются в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание за которое — лишение свободы на срок более трех лет.

«Осознавая тяжесть совершенного преступления и находясь на свободе, могут скрыться от следствия и суда как на территории России, так и выехав за ее пределы», — сказано в решении суда.

По данным следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» присвоили средства, предназначенные Минобороны РФ для выполнения госконтракта на поставку средств защиты. Вместо качественных бронежилетов было поставлено не менее 20 тысяч единиц продукции, не соответствующей контрактным требованиям. Ущерб составил минимум 2,4 млрд рублей.

Трое основных обвиняемых, Есипов, Кальченко и Антонова, арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах.