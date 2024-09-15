Исследователи назвали российский регион, жители которого работают больше всех

Самая продолжительная средняя рабочая неделя во втором квартале в России оказалась в Калининградской области — более 40 часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Исследование показало, что во втором квартале средняя продолжительность рабочей недели по стране сократилась до 38,2 часа с 38,5 часа кварталом ранее. Показатель в апреле-июне оказался минимальным с третьего квартала 2023 года.

В 34 регионах россияне работали больше, чем в среднем по стране. Самая продолжительная рабочая неделя оказалась в Калининградской области, где в среднем местные жители трудились 40,5 часа в неделю. Второе место заняла Хакасия с 39,5 часа, а третье — Приморский край с 39,4 часа.

За второй квартал больше всего рабочая неделя увеличилась в Рязанской и Курганской областях — сразу на 1,2 часа, а в Архангельской области — на час.

Жители регионов (кроме новых) работали либо средние 38,2 часа, либо меньше. Самая короткая трудовая неделя оказалась в Ингушетии, где трудятся лишь 31,5 часа. При этом у ближайших соседей по рейтингу — Карачаево-Черкессии и Ненецкого АО — жители в среднем трудятся по 35,7 и 35,9 часа соответственно.

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