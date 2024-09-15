Школьник провалился в семиметровый бетонный резервуар в Крыму

В Бахчисарае помощь спасателей потребовалась 12-летнему мальчику, который играл с друзьями и провалился в бетонный резервуар глубиной семь метров. Об этом сообщает республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-Спас».

Инцидент произошел 13 сентября, группа детей играла в районе старой котельной в Бахчисарае, в какой-то момент один из мальчиков провалился в бетонный резервуар. Ребенок пролетел более семи метров и не смог самостоятельно выбраться на поверхность, ему потребовалась помощь спасателей.

«По прибытии спасатели при помощи трипода и альпинистского снаряжения извлекли ребенка из бетонного резервуара глубиной около семи метров и передали медработникам для осмотра», — сообщили в аварийно-спасательной службе.

Ушибов и травм у школьника обнаружено не было, его передали матери.

До этого сообщалось, что в Ростовской области ребенок получил ожоги, провалившись в дыру с кипятком. Мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у ребенка ожоги первой и второй степени. Яма, в которую упал несовершеннолетний, образовалась из-за прорыва трубы.

Ранее в Москве два человека провалились в люк с кипятком.