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В Воронежской области локализовали крупный лесной пожар

МЧС: пожар около села Ямное в Воронежской области локализовали на площади 50 га

Спасатели локализовали пожар в районе села Ямное Воронежской области на площади 50 га. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Министерство также сообщало, что огонь тушат 150 спасателей, а также задействовано 50 единиц техники.

Лесной пожар вспыхнул вблизи Ямного Рамонского района вечером 14 сентября. В МЧС сообщили о возгорании травяного покрова и лесной подстилки.

Также 14 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что на территории региона было зафиксировано около 70 пожаров. Он назвал положение с пожарной безопасностью в области «весьма тревожным», отметив, что в сложившейся ситуации многое зависит от каждого жителя области.

12 сентября сообщалось о возгорании сухой травы в Воронежской области. К 13:00 огонь успел распространиться на площади в 10 гектаров.

Ранее в центре и на юге России спрогнозировали высокую пожарную опасность.

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