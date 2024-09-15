Двое челябинцев с ножом ограбили 87-летнюю пенсионерку

В Челябинске полицейские задержали двух мужчин, которые ограбили пожилую женщину, угрожая ей ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 87-летняя жительница Челябинска. Пенсионерка рассказала, что двое неизвестных незаконно проникли на территорию ее садового участка и под угрозой применения ножа похитили золотые серьги и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Пожилая женщина смогла описать приметы злоумышленников. Спустя некоторое время их удалось задержать, грабителями оказались двое приятелей 30 и 37 лет, оба уже были судимы за аналогичные преступления. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, оба подозреваемых заключены под стражу.

До этого сообщалось, что в Канске внук-уголовник избил и ограбил свою бабушку. 24-летний мужчина отобрал у пенсионерки телефон, несколько раз ударил ее и скрылся. Домашнего тирана удалось задержать. Телефон он успел сдать в ломбард за 2,5 тысячи рублей, в отношении ранее судимого россиянина возбуждено уголовное дело о грабеже, ему может грозить длительный срок заключения.

Ранее волгоградец выгнал из дома мать-пенсионерку и напал на полицейского.