Суд назначил условный срок обвиняемому в хищении земель Минобороны

Бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель Министерства обороны РФ общей стоимостью 940 миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Хайруллин будет отбывать свой срок заключения в исправительной колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

По данным материалов суда, апелляция отменила приговор, после чего приняла решение изменить Хайруллину срок на условный.

Хайруллин признал вину полностью. Он также сотрудничал со следствием и настаивал на рассмотрении дела в особом порядке.

До этого военный суд приговорил бывшего военнослужащего Сергея Бородина к 3 годам 5 месяцам колонии. Уголовные дела как Хайруллина, так и Бородина были выделены в отдельное производство.

Бородина тоже признали виновным в мошенничестве. Экс-военный признал свою вину и возместил ущерб. Всего фигурантами дела о хищении земель Минобороны стали порядка 10 человек. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила около 940 миллионов рублей.

Ранее экс-замминистра обороны РФ Попову предъявили обвинение в мошенничестве.