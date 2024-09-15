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Замглавы администрации Подольска могут предъявить новое обвинение

РИА: арестованному замглавы Подольска Рязанцеву могут предъявить новое обвинение

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву, которого до этого арестовали по статье о превышении должностных полномочий по делу об аварии в котельной в Подольске, могут предъявить новое обвинение. Такая информация указана в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«По уголовному делу необходимо предъявить Рязанцеву новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении.

По данным агентства, также следует провести иные следственные и процессуальные действия.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 января. В результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода, к которой были подключены многие жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления. В то время на улицах установились морозы в -20°С.

Утром 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился в СК с просьбой вмешаться в ситуацию с частной котельной.

О возбуждении уголовного дела также сообщалось в январе. Вместе с Рязанцевым был задержан начальник котельной Александр Чиков и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Игорь Кушников. Рязанцеву вменили превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее сообщалось, что следствие устанавливает потерпевших по делу об аварии в котельной в Подольске.

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