Раскрыто число остатков промаркированной одежды в РФ

С 1 ноября прошлого года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 млн таких остатков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора государственной системы маркировки «Честный знак».

По данным газеты, речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля текущего года. По данным источника, тогда вступили в силу обязательные требования по маркировке товаров легкой промышленности из второй волны.

Как пишет «Известия», в этот список вошли одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, а также пиджаки, брюки, блузки. Кроме того, промаркированы должны быть шарфы, шали, платья, юбки и другие элементы одежды.

Также оператор государственной системы маркировки «Честный знак» сообщил, что с 1 ноября прошлого года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 млн таких остатков. Эта цифра больше в 3,5 раза больше, чем весь объем продаж одежды из первой волны маркировки. В качестве периода указан прошлый год.

Как сообщает издание, запрет на продажу немаркированных остатков должен был вступить в силу еще 1 июля, но правительство РФ приняло решение пойти навстречу бизнес-сообществу и продлило срок.

Продажа немаркированной продукции легкой промышленности была запрещена в России с середины сентября. Изменение в соответствующее постановление правительства вступает в силу 15 сентября.

Ранее в России предложили ввести маркировку косметики и бытовой химии.