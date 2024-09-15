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В деле о теракте в «Крокусе» могут появиться новые фигуранты

ТАСС: новые фигуранты могут появиться в деле о теракте в «Крокус сити холле»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В деле о нападении террористов на концертный зал «Крокус сити холл» могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Согласно постановлению суда об аресте одного из обвиняемых по делу Мухаммада Зоира Шарипзода, у следствия есть основания полагать, что оставаясь на свободе, этот фигурант может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить осуществлять преступную деятельностью, «вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен».

Как заявил сам обвиняемый, он частично признает вину и готов сотрудничать со следствием.

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«Газета.Ru»

В середине августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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