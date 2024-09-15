Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летевший из Ларнаки в Братиславу самолет совершил аварийную посадку в Афинах

Летевший с Кипра в Словакию борт экстренно сел в столице Греции

close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Самолет мальтийской авиакомпании Air Horizont экстренно сел в Афинах. Об этом сообщает портал кипрской газеты Phileleftheros.

В публикации отметили, что в самолете находились 177 человек, вылетел из международного аэропорта Ларнаки около полудня, но уже через несколько минут после взлета экипаж заметил на лобовом стекле трещину. В результате было принято решение о незапланированной посадке в аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса в Афинах, она завершилась благополучно. Тип воздушного судна не указывается.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами