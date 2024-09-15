Следователи продолжают искать потерпевших по делу об аварии в подольской котельне

Следователи продолжают устанавливать всех потерпевших в результате аварии, которая произошла зимой в котельной в подмосковном Подольске. Такая информация следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«По уголовному делу необходимо продолжить установление и допросы потерпевших», — следует из материалов.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 января. В результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода, к которой были подключены жилые дома, свыше 20 тысяч человек остались без отопления. В то время на улицах установились морозы в -20°С.

Утром 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился в СК с просьбой вмешаться в ситуацию с частной котельной.

Эту аварию удалось устранить только к 15 января. Затем, 9 января, президент России Владимир Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод после ЧП с отоплением.

Ранее в якутском городе взорвалась котельная.