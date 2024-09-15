В Минздраве РФ заявили, что дефицита лекарств от коронавируса нет

Препаратов от коронавируса в России достаточно, они работают. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Самое главное — вовремя начать лечение», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что в настоящее время идет подъем заболеваемости. По словам министра, в такой ситуации на первое место выходит профилактика. Мурашко настоятельно рекомендовал заболевшим обращаться к врачу, если есть симптомы инфекции.

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что в России растет сезонная заболеваемость коронавирусом, активно распространяются варианты штамма FLiRT с повышенной заразностью. Людям из групп риска важно вакцинироваться и соблюдать другие рекомендации врачей по профилактике, предупредил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. Рост случаев заражения ковидом начался еще в августе, закончится волна с завершением первого осеннего месяца.

Ранее врач перечислил симптомы варианта коронавируса FLiRT.