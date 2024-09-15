Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве РФ заявили, что дефицита лекарств от коронавируса нет

Мурашко: лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Препаратов от коронавируса в России достаточно, они работают. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Самое главное — вовремя начать лечение», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что в настоящее время идет подъем заболеваемости. По словам министра, в такой ситуации на первое место выходит профилактика. Мурашко настоятельно рекомендовал заболевшим обращаться к врачу, если есть симптомы инфекции.

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что в России растет сезонная заболеваемость коронавирусом, активно распространяются варианты штамма FLiRT с повышенной заразностью. Людям из групп риска важно вакцинироваться и соблюдать другие рекомендации врачей по профилактике, предупредил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. Рост случаев заражения ковидом начался еще в августе, закончится волна с завершением первого осеннего месяца.

Ранее врач перечислил симптомы варианта коронавируса FLiRT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами