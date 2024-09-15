Премьеру Британии грозит расследование из-за шопинга жены

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории. об этом пишет газета Times.

«Премьер-министр <…> не задекларировав факт того, что <…> донор его партии (член палаты лордов Британии Вахид) покупал дорогостоящую одежду для его жены», — уточнили в публикации.

В канцелярии Стармера не назвали газете общую стоимость сделанных жене Стармера подарков, а также период, в течение которого женщина их получала. Источник заявил изданию, что эти данные будут опубликованы позднее.

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