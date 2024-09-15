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Названа одна из причин роста неравенства в США

Bloomberg: онлайн-знакомства стали одной из причин роста неравенства в США

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Freeppik.com

Онлайн-знакомства могли стать одной из причин роста неравенства доходов американцев. К такому выводу пришли исследователи Федерального резервного банка Сент-Луиса и университета Хейвфорд, передает Bloomberg.

В публикации уточнили, что с момента появления приложений для знакомств граждане США все чаще стали создавать семьи с теми, кто схож с ними по уровню образования и доходам.

«Мы фиксируем, что рост неравенства доходов <…> в значительной степени объясняется сортировкой по вертикальным характеристикам», — отметили экономисты.

В материале обратили внимание, что выбор супруга «оказывает серьезное влияние на доход семьи».

В июле россияне назвали лучшие варианты для свидания и способы найти любовь. Большинство опрошенных предпочли знакомиться лично на работе, в учебном заведении, а также в компании друзей. Приложениями для знакомств 64% участников исследования не пользовались никогда, 68% не верят в то, что так можно найти вторую половинку.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность сервисов для онлайн-знакомств.

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