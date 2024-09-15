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Драку со стрельбой у ресторана в Москве устроили гости жениха и невесты

Конфликт со стрельбой у ресторана в Москве устроили гости на свадьбе

Конфликт со стрельбой у ресторана на улице Гарибальди возник между гостями на свадьбе со стороны жениха и невесты, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В МВД уточнили, что ссора на бытовой почве переросла в потасовку. В ходе нее один из гостей выстрелил, предположительно, из травматического оружия. Никто не пострадал. Сейчас участники драки доставлены в полицию для разбирательства.

На опубликованном прокуратурой ролике видно, что в конфликте участвуют семь мужчин. Они выясняют отношения на парковке у ресторана, а затем на проезжей части. При этом один из них достает пистолет и стреляет в воздух.

31 августа в Подмосковье четверо вооруженных мужчин напали на свадебный микроавтобус. Они ехали на внедорожнике Infiniti и решили, что водитель автобуса их подрезал. В отместку они начали бить стекла, в результате пострадали несколько человек, в том числе дети. Оставив перепуганных пассажиров, нападавшие скрылись и отправились в кальянную.

Ранее в Благовещенске СОБР задержал жениха в ЗАГСе во время свадьбы.

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