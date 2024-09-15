Россиянам рассказали про главные принципы экономии, чтобы приумножить бюджет

Многие считают, что экономия — это ограничение себя в удовольствиях и отказе от приятных мелочей. Но это заблуждение. Экономия — это разумное управление финансами, которое позволяет не только сохранить деньги, но и приумножить их. Финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась тремя принципами экономии, которые помогут оптимизировать расходы и получить максимум пользы от вашего бюджета.

Первое правило — откладывайте сразу же после поступления дохода.

«Подумайте над тем, сколько бы денег вы хотели отложить. Всем нам порой кажется, что накапливать деньги в конце месяца –– лучший способ. Но это не совсем верное суждение. Лучше всего откладывать средства, как только вы получаете зарплату. Так вы будете уверены, что у вас есть необходимая сумма на сбережения, и сможете спокойно планировать остальные расходы. Например, вы можете накапливать 10% от своего дохода в начале каждого месяца. Это позволит вам постепенно накопить на путешествие, новый автомобиль или просто создать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств», — объяснила она.

Также, оптимизируйте бытовые расходы.

«Экономия — это не про ограничения, а про расширение своих возможностей за счет грамотного управления бюджетом. Обратите внимание на предложения, которые позволяют извлекать выгоду из привычных трат. Например, программы лояльности и кешбэк-сервисы обеспечивают покупку товаров и услуг по сниженной цене или возврат части суммы с возможностью тратить ее на следующие покупки. Кроме этого, попробуйте практиковать оптовые закупки — такой метод применим к продуктам длительного хранения, а также бытовой химии», — рекомендовала эксперт.

Третье правило — планируйте крупные покупки заранее.

«Планирование крупных покупок заранее — один из ключевых принципов рационального управления личными финансами. Он позволяет избежать импульсивных трат и обеспечить себе финансовую стабильность. Необходимо четко определить свои потребности и цели. Сформулируйте, зачем вам нужна данная покупка и какие задачи она должна решать. А также оцените необходимость приобретения — подумайте, нет ли у вас уже предмета или вещи, который выполняет схожие функции. Также важно обратить внимание на акции и сезонные предложения. Например, дорогой зимний пуховик будет стоить в разы дешевле летом из-за низкого спроса», — резюмировала специалист.

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