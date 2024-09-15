Россиян предупредили об опасности посуды из алюминия

Алюминий — мягкий и легкий, обладает высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью, что делает его идеальным материалом для производства посуды. Однако алюминиевая посуда при неправильном использовании может стать причиной пищевого отравления или других негативных последствий для здоровья, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При контакте с пищевыми продуктами, содержащими кислоты (например, помидоры, цитрусовые), оксидная пленка на поверхности алюминия разрушается под воздействием кислоты и металл может проникать в пищу. Также металл выделяется и при нагреве до высоких температур, например, при кипячении воды в алюминиевой кастрюле или жарке продуктов на сковороде. Это связано с тем, что при повышении температуры металл расширяется и оксидная пленка становится тоньше, что облегчает проникновение алюминия в пищу», — объяснил эксперт.

При использовании алюминиевой посуды в течение длительного периода времени металл может накапливаться в организме. Достижение токсичного количества представляет опасность для здоровья человека, особенно для детей и пожилых людей.

«У тех, кто страдает печеночной недостаточностью, накопление алюминия в организме способно привести к изменениям тканей, нарушениям работы нервной системы и даже возникновению остеопороза», — сказал специалист.

При хранении пищи количество окисленных веществ с течением времени увеличивается, поэтому не стоит хранить в алюминиевой посуде готовые блюда и лучше сразу перекладывать их в другую тару.

«Также не рекомендуется готовить и хранить в алюминиевой посуде любые кислые блюда: солянку, щи, квашеную капусту, компот, кисель и другие. Однако если у алюминиевой посуды есть антипригарное покрытие, то она безопасна для здоровья и может использоваться даже для приготовления кислых блюд», — резюмировал он.

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