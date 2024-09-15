Названа средняя цена товаров для животных в России

На российском рынке средняя цена товаров для животных составляет 807 рублей. При заказе в онлайн-магазине этот показатель гораздо выше — 3056 рублей. При этом средняя цена зоотоваров выросла на 13% и 14% соответственно, по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование CDEK.Shopping и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средний чек на импортные товары в 2024 году составляет 5484 рубля. По сравнению с прошлым годом он вырос на 10%. В связи с общим подорожанием продуктов для ухода и питания животных этот показатель постоянно повышается — как на отечественном, так и на зарубежном рынках.

Платформа CDEK.Shopping выяснила, что чаще всего в зоомагазинах россияне покупают корм. В основном его приобретают владельцы собак (59,6% чеков), практически вдвое меньше – хозяева кошек (30,1% чеков). Меньше всего люди покупают корм для грызунов — его продажи составляют лишь 1,1%. Также среди зоотоваров, которые пользуются спросом, числятся наполнители для туалетов, инвентарь для ухода, игрушки и декоративная атрибутика.

В июле потребность в корме была крайне высокой. За последние пол года большая часть заказов был оформлена именно в этот месяц и составила около 90% от общего количества чеков в сегменте. Меньше всего россияне заказывали корм в феврале — число заказов за тот период составляет лишь 0,5% от общей суммы.

Чаще всего россияне покупали диетические корма.

В топ-7 регионов по объему продаж зоотоваров входят: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Челябинская область, Свердловская область.

Ранее россиянам рассказали о лайфхаках, как эффективно вернуть онлайн-покупку.