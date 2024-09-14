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Освобожденные из плена ВСУ военные РФ прилетели в Москву

103 освобожденных из плена российских военных доставлены в Москву

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Министерство обороны РФ

Побывавшие в плену Вооруженных силы Украины (ВСУ) 103 российских солдата прилетели в Москву с территории Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На опубликованном видео с военного аэродрома в Чкаловском видно, как бойцы в вечернее время покидают борт самолета Ил-76. На записи есть и кадры из салона лайнера, на которых военные по просьбе оператора машут в камеру, а также в ответ на его вопрос говорят, что отлично себя чувствуют.

14 сентября Москва и Киев обменялись пленными. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила такое же число солдат ВСУ. Освобожденные Украиной российские военные прибыли в Белоруссию. Там им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также солдатам дали связаться с родственниками. В России солдаты пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны.

Ранее свердловчанин попал в плен ВСУ, спасая мать от вторжения в Курскую область.

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