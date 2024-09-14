Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла 20 гектаров

Пожарные борются с огнем на территории 20 гектаров в районе Ямного Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По сведениям ведомства, удалось предотвратить распространение огня на жилые здания. В ликвидации пожара задействованы около 150 работников и 50 единиц техники.

Сегодня сообщалось, что лесной пожар вспыхнул вблизи села Ямное Рамонского района. В ГУ МЧС сообщили о возгорании травяного покрова и лесной подстилки.

Также 14 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что на территории региона было зафиксировано около 70 пожаров. Он назвал положение с пожарной безопасностью в области «весьма тревожным», отметив, что в сложившейся ситуации многое зависит от каждого жителя области.

12 сентября сообщалось о возгорании сухой травы в Воронежской области на площади в 10 гектаров.

Ранее пожарные справились с огнем на складе боеприпасов в Воронежской области.