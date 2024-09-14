В Дербенте мать и дочь погибли в лифте после короткого замыкания

В дагестанском городе Дербент два человека погибли в лифте. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что узнали о задымлении в подвале девятиэтажки на улице Тагиева от жильцов.
«Произошло замыкание электрощитовой без последующего горения», — заявили в МЧС.
Там добавили, что пожарные спасли из кабины лифта 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения. Позднее они умерли в больнице.
По данным ведомства, всего из здания эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей. Еще 15 жильцов девятиэтажки были спасены.
В августе в Петербурге девушка-подросток упала в шахту лифта с высоты второго этажа. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее травмы, гематомы и ушибы. Состояние пострадавшей оценили как среднетяжелое и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
Ранее в Национальном лифтовом союзе заявили, что «лифт упасть не может».