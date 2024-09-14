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Вылетевшему в Нижний Новгород самолету пришлось вернуться в Москву

Самолет в Нижний Новгород вернулся в Шереметьево из-за технической проблемы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вылетевший из Москвы в Нижний Новгород самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, экипаж сообщил о сложностях с наддувом камеры (эта система поддерживает в салоне самолета давление воздуха, позволяющее человеку нормально дышать, а также отвечает за то, чтобы корпус не смяло по причине слишком большой разницы между давлением снаружи и внутри).

Утром в Алтайском крае в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный упал легкомоторный частный самолет. После произошедшего в СК сообщили о возбуждении дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее рейс задержали на четыре часа из-за пассажирки без билета.

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