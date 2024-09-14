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В Красном море началась буксировка горящего танкера

Началась буксировка атакованного хуситами греческого танкера в Красном море

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EUNAVFOR ASPIDES/Handout via Reuters

Спасательное судно Aigaion Pelagos приступило к буксировке принадлежащего Греции горящего танкера Sounion в Красном море. Об этом сообщает агентство новостей AMNA.

Согласно информации агентства, «Aigaion Pelagos» буксирует танкер на север под охраной военных, чтобы покинуть опасную зону, где происходят атаки хуситов, и безопасно продолжить спасательные мероприятия. Вместе с ними работает пожарный буксир Panormitis, который готов немедленно приступить к тушению огня при необходимости.

Спасатели прибыли на место в утром 14 сентября при поддержке вооруженных сил, включая три фрегата, вертолеты и группы специального назначения.

Команде спасателей, поднявшейся на борт танкера, удалось привязать его, несмотря на неблагоприятные условия на палубе из-за действующих очагов пламени, где температура, по данным службы спасения, достигала 400°C.

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северный Йемен, нанесло удар по танкеру Sounion, следовавшему под греческим флагом, 21 августа. На борту находилось 150 тысяч тонн нефти. Очаги огня были обнаружены в нескольких местах на главной палубе судна. Хуситы согласовали буксировку танкера, и операция должна была начаться 1 сентября, однако 3 сентября частные компании оценили ситуацию как небезопасную для продолжения буксировки.

Ранее хуситы рассказали об атаке на саудовский танкер.

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