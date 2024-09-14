У Кремля найдена элитная недвижимость фигуранта дела экс-замминистра обороны

В процессе расследования дела против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова были найдены апартаменты площадью 233,7 квадратных метра, принадлежащие предпринимателю Сергею Бородину. Эти роскошные двухсотметровые апартаменты расположены в историческом особняке в районе Якиманка, недалеко от Кремля, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Указанные апартаменты находятся на 3-м Кадашевском переулке в трехэтажном здании, построенном архитектором Адольфом Эрихсоном, который также известен благодаря ресторану «Прага» в центре столицы. В настоящее время в здании находится престижный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость этих апартаментов оценивается в 250 млн рублей.

Кроме того, Бородин владеет участком в закрытом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино, стоимостью 23 млн рублей, а также 60 сотками земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню в Калязине.

Сергей Бородин является фигурантом дела Тимура Иванова, который отвечал за работу военно-строительного комплекса в Минобороны. 8 сентября военный суд приговорил Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии. Экс-военного признали виновным в мошенничестве. Он признал свою вину и возместил ущерб. Всего фигурантами дела стали порядка 10 человек. Общая сумма ущерба составила 940 млн рублей.

Ранее на счетах экс-замминистра обороны Попова обнаружили 30 млн рублей.