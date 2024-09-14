На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек за последние годы

В субботу, 14 сентября, на Солнце произошла четвертая по силе вспышка в рамках 25-го цикла солнечной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла,» – говорится в сообщении.

В Лаборатории отметили, что вспышка предварительно классифицирована как X5.3, однако в будущем данные могут быть уточнены.

Согласно информации от Института прикладной геофизики, мощность вспышки оценивается в X4.5, а ее продолжительность составила 33 минуты.

Ученые отмечают, что из-за местоположения вспышки существует небольшая вероятность касательного удара по Земле. Предварительные модели показывают, что вероятность такого события составляет от 5 до 10%.

Солнечные вспышки подразделяются на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, и с переходом к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут достигать Земли и вызывать магнитные бури.

До этого главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов рассказал, что геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь.

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали увеличение количества магнитных бурь.