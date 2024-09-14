Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек за последние годы

На Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года

close
Shutterstock

В субботу, 14 сентября, на Солнце произошла четвертая по силе вспышка в рамках 25-го цикла солнечной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла,» – говорится в сообщении.

В Лаборатории отметили, что вспышка предварительно классифицирована как X5.3, однако в будущем данные могут быть уточнены.

Согласно информации от Института прикладной геофизики, мощность вспышки оценивается в X4.5, а ее продолжительность составила 33 минуты.

Ученые отмечают, что из-за местоположения вспышки существует небольшая вероятность касательного удара по Земле. Предварительные модели показывают, что вероятность такого события составляет от 5 до 10%.

Солнечные вспышки подразделяются на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, и с переходом к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут достигать Земли и вызывать магнитные бури.

До этого главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов рассказал, что геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь.

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали увеличение количества магнитных бурь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами