После удара ВСУ пожары в Шебекинском округе тушат пять пожарных расчетов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место пожара в Шебекинском городском округе.

Чиновник рассказал, что после удара ВСУ загорелись подстилка и валежник, что привело к ограничению видимости и сильному задымлению. По этой причине перерывали движение транспорта на трассе в Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и у храма по ул. Белгородской. Сейчас машины снова могут проехать, однако на месте возгорания продолжают работать пожарный расчет и два грейдера. К месту возгорания твердых бытовых отходов также подвозят воду, землю для засыпки и комплексы спасательного снаряжения.

«В округе большое количество пожаров. Работают пять пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечены шесть единиц техники», — сообщил Гладков.

14 сентября около 13:00 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Шебекинский городской округ подвергся атакам ВСУ, при которых пострадали четверо местных жителей. На автодороге из Шебекино в Белгород двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Кроме того, один автомобиль был уничтожен огнем, а другой поврежден. В 18:41 Шебекинский городской округ снова оказался под ударом ВСУ: в восьми частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками был также поврежден автомобиль. В поселке Маслова Пристань загорелись гаражи.

Ранее в Белгородской области грузовой автомобиль подорвался на мине.