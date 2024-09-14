В белгородском селе Безлюдовка из-за обстрела ВСУ погибла женщина

В селе Безлюдовка Белгородской области в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«У нас опять погиб мирный житель», – написал Гладков в посте.

Глава региона также выразил соболезнования семье и близким погибшей.

Помимо этого, Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что в восьми частных домах выбиты стекла, повреждены крыши и заборы. Также от осколков пострадал автомобиль.

По его словам, в результате падения боеприпасов в поселке Маслова Пристань возник пожар в гаражах. Для тушения привлечены пожарные, сотрудники лесопожарного центра и местные жители. Сведения о последствиях инцидента в настоящее время уточняются, оперативные службы продолжают работу на территории происшествия.

До этого Гладков сообщил, что четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Шебекинский городской округ.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области создают добровольческий отряд для защиты региона.