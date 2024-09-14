Дети из приграничных районов Курской области отдохнут в регионах вместе с семьями

Дети из приграничных районов Курской области отправятся на отдых в разных регионах России вместе с семьями в рамках социальной акции «Туризм России – семьям Курской области», сообщается в Telegram-канале «Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области».

В рамках акции представители туристического бизнеса помогут семьям, вынужденным покинуть постоянное место проживания в приграничных районах Курской области, бесплатно отдохнуть в разных регионах России.

Как отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, участники туристического сообщества всегда проявляли высокий уровень ответственности, чтобы решать разные задачи.

«Надеюсь, что и в этой ситуации мы не изменим своим принципам и поддержим наших сограждан», — сказал он.

На первом этапе программы 32 семьи из приграничных районов Курской области отправятся в Сочи.

По словам главы региона Алексея Смирнова, жители чувствуют поддержку всей России.

«Хочу выразить особую благодарность организатору — Российскому союзу туриндустрии, и руководству ОАО «Российские железные дороги», которое поддержало социальную акцию и предоставило бесплатный проезд до места отдыха и обратно», — сказал он.

Также Российский союз туриндустрии призвал все туристическое сообщество страны объединить усилия, чтобы помочь как можно большему числу семей из Курской области.