Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лесной пожар вспыхнул в Воронежской области

МЧС: в Воронежской области в районе села Ямное вспыхнул лесной пожар

В районе села Ямное Рамонского района Воронежской области вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В МЧС России поступило сообщение о загорании травы в районе улицы Победы села Ямное Рамонского района. В данный момент пожар локализован на площади порядка 2 гектаров сухой травы и лесной подстилки», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате возгорания неизвестно. Тушение огня на данный момент продолжается.

14 сентября также сообщалось о пожаре в Карелии. Сотрудники МЧС локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах, тушение продолжается. Пламя вспыхнуло недалеко от Петрозаводска.

Незадолго до того сообщалось, что лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью потушили спустя четыре дня. Информации о пострадавших не поступало. О пострадавших не сообщалось.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул у грузинского города Боржоми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами