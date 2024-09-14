Лесной пожар вспыхнул в Воронежской области

В районе села Ямное Рамонского района Воронежской области вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В МЧС России поступило сообщение о загорании травы в районе улицы Победы села Ямное Рамонского района. В данный момент пожар локализован на площади порядка 2 гектаров сухой травы и лесной подстилки», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате возгорания неизвестно. Тушение огня на данный момент продолжается.

14 сентября также сообщалось о пожаре в Карелии. Сотрудники МЧС локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах, тушение продолжается. Пламя вспыхнуло недалеко от Петрозаводска.

Незадолго до того сообщалось, что лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью потушили спустя четыре дня. Информации о пострадавших не поступало. О пострадавших не сообщалось.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул у грузинского города Боржоми.