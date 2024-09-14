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В Волгограде спасатели эвакуировали 56 жителей дома во время пожара

МЧС: в Волгограде сотрудники МЧС России спасли 14 человек при пожаре

В Волгограде сотрудники МЧС России спасли 14 человек на пожаре. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На улице Расула Гамзатова загорелась квартира на 7-м этаже. Из задымленного подъезда пожарные МЧС России эвакуировали 56 жильцов», — говорится в сообщении.

Во время пожара пострадали мужчина, женщина и двухлетний мальчик. Всех доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Общая площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Возгорание тушили 63 специалиста, задействовав 25 единиц техники.

12 сентября на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») загорелась крыша одного из цехов. Предприятие входит в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех» и производит в том числе танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

По предварительным данным, площадь огня составила 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступала.

Ранее из больницы Петербурга эвакуировали десятки человек из-за загоревшегося томографа.

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