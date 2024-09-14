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В Ставрополе потушили склад, на котором рухнула крыша

В Ставрополе потушили пожар на складе с автомобилями

В Ставрополе удалось потушить крупный пожар, произошедший на складе в районе 3-го Юго-Западного проезда. Об этом написало региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Как отмечается, о возгорании на складе стало известно около 16:00. На площади 200 кв. м загорелась крыша помещения. Впоследствии произошло ее обрушение. Внутри склада были обнаружены три автомобиля. В тушении огня участвовали 22 пожарных и шесть единиц техники. Возгорание удалось оперативно локализировать, а около 17:30 оно было полностью ликвидировано.

На кадрах с места происшествия сотрудники МЧС тушили дымящиеся стены складского помещения, находящуюся внутри мебель и другие предметы.

В субботу, 14 сентября, в Колпинском районе на юго-востоке Петербурга произошел пожар в здании больницы на улице Павловской. Причиной возгорания стал компьютерный томограф. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из больницы 51 человека. Силами 40 пожарных и девяти единиц техники с огнем удалось справиться за полчаса.

Ранее в Киеве подожгли более 200 машин военных.

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