Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковный депутат сдал мандат спустя 4 дня после победы на выборах

Подмосковный депутат уволился после обвинений в обмане участников СВО

close
«Хасанов Бахромжон Мирасрорович»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Хасанов Бахромжон Мирасрорович»

Депутат Пушкинского муниципального Совета и глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов ушел в отставку всего через четыре дня после своего избрания. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».

«Получено заявление от Бахромжона Хасанова о его отставке по собственному желанию, и с сегодняшнего дня его полномочия прекращены», — сказал председатель Совета депутатов Артем Садула. 13 сентября его просьба об увольнении была поддержана депутатами.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, охарактеризовал отставку Хасанова как «добровольно-принудительную».

«Согласно информации от моих коллег из Московской области, вчера Хасанов принял решение сложить с себя полномочия под давлением обстоятельств. Я рад этому: депутаты с такими убеждениями нам не нужны», — отметил он в своем Telegram-канале,

Он уточнил, что в адрес Хасанова ранее поступали обвинения в обмане участников военной операции на Украине. Он также прикрепил к своему сообщению публикацию издания «Царьград», в которой говорилось, что гуманитарная помощь, организованная Хасановым, якобы оказывалась в магазинах секонд-хенда, а автомобиль, подаренный военнослужащим, быстро вышел из строя. Издание сообщало, что солдаты передали кандидату в депутаты 70 тысяч рублей для ремонта, но работы так и не были выполнены.

Ранее в Северной Осетии арестовали Министра труда и соцразвития республики по делу о превышении полномочий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами