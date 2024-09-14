Подмосковный депутат сдал мандат спустя 4 дня после победы на выборах

Депутат Пушкинского муниципального Совета и глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов ушел в отставку всего через четыре дня после своего избрания. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».

«Получено заявление от Бахромжона Хасанова о его отставке по собственному желанию, и с сегодняшнего дня его полномочия прекращены», — сказал председатель Совета депутатов Артем Садула. 13 сентября его просьба об увольнении была поддержана депутатами.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, охарактеризовал отставку Хасанова как «добровольно-принудительную».

«Согласно информации от моих коллег из Московской области, вчера Хасанов принял решение сложить с себя полномочия под давлением обстоятельств. Я рад этому: депутаты с такими убеждениями нам не нужны», — отметил он в своем Telegram-канале,

Он уточнил, что в адрес Хасанова ранее поступали обвинения в обмане участников военной операции на Украине. Он также прикрепил к своему сообщению публикацию издания «Царьград», в которой говорилось, что гуманитарная помощь, организованная Хасановым, якобы оказывалась в магазинах секонд-хенда, а автомобиль, подаренный военнослужащим, быстро вышел из строя. Издание сообщало, что солдаты передали кандидату в депутаты 70 тысяч рублей для ремонта, но работы так и не были выполнены.

Ранее в Северной Осетии арестовали Министра труда и соцразвития республики по делу о превышении полномочий.