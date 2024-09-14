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Московского ресторатора поместили под домашний арест из-за отравления китайцев

Ресторатора поместили под домашний арест из-за отравления посетителей из Китая

В Москве директора одного из китайских ресторанов Екатерину Шаповалову отправили под домашний арест на один месяц и 30 суток после отравления туристов из КНР в заведении. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шаповаловой Екатерины Сергеевны до 13 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Известно, что китайские туристы обедали в ресторане «ВанДи». Их кормили рисом с карпом на пару. После прием пищи у гостей из КНР поднялась температура, а также начались понос и рвота.

Другой резонансный инцидент с отравлением произошел в Подмосковье. Предварительно, проблемы с некачественной едой возникли в городе Солнечногорске. С конца августа по начало сентября текущего года отдыхавшие в парк-отеле стали обращаться к медикам с жалобами на недомогание. Люди массово отравились едой со шведского стола заведения. По факту инцидента заведено уголовное дело.

Ранее в Рязани многодетная семья отравилась неизвестным веществом.

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