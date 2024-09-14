Участника СВО задержали за нарушение миграционного законодательства

Гражданина Молдавии, принимавшего участие в спецоперации на Украине на стороне РФ, задержали на границе за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметила Волк, сведения о задержании гражданина Молдавии Геннадия Федько направлены в МВД России, где следственные органы должны будут разобраться в ситуации и принять необходимые меры в соответствии с законодательством.

«Руководством Главка ситуация взята на контроль», – говорится в посте.

Согласно данным Telegram-канала WarGonzo, Федько служил в казачьем батальоне «Скиф» на должности старшины 1-й роты. При этом сообщается, что он прибыл в Россию с целью продления срока действия контракта с ЧВК «Редут».

По информации канала, его задержали на пункте пропуска Изварино при попытке пересечения границы, после чего мужчину отправили в следственный изолятор. На данный момент рассматривается вопрос о его выдворении на родину, где ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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