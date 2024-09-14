Крупный лесной пожар тушат в Карелии

В Карелии, недалеко от Петрозаводска, произошел лесной пожар. Спасатели приступили к тушению возгорания, сообщили в МЧС России.

«Загорание произошло вблизи Петрозаводска по Суоярвскому шоссе. Сотрудники ведомства локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Ликвидацией пламени занимаются 34 специалиста, задействовав 12 единиц техники.

Незадолго до того сообщалось, что лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью потушили спустя четыре дня. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. Людей, проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна», вывезли в пункты временного размещения в Коктебеле.

Ранее в России потушили 29 лесных пожаров.