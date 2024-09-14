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В Минздраве раскрыли, сколько человек в России страдают от ожирения

Мурашко: от ожирения страдают почти 40 млн россиян

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Freepik.com

Около 40 млн жителей России страдают ожирением, необходимо усиливать профилактику этого заболевания. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с журналистами, сообщает РИА Новости.

По его словам, ожирение «запускает каскад» других проблем со здоровьем — в частности, артериальную гипертонию и сахарный диабет второго типа.

Решить эту проблему можно с помощью профилактики, считает Мурашко, поэтому жителям страны необходимо прислушиваться к советам врачей.

До этого сообщалось, что эксперты предлагают пересмотреть критерии ожирения. Это может привести к тому, что у миллионов людей с «нормальным» весом будет диагностировано ожирение.

Врач-эндокринолог Юля Репникова рассказывала, что распознать абдоминальное ожирение, при котором жир откладывается в области живота, можно по окружности талии более 80 см для женщин и более 94 см для мужчин.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выявили, что ожирение повышает риск развития сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

Эндокринолог Наталья Мокрышева предупреждала, что пандемия ожирения грозит распространением диабета.

Ранее ученые выяснили, почему жир на животе опасен для женщин.

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