В Омске открыли музей под открытым небом

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков торжественно открыли в Омске галерею полномасштабных картин и рисунков на фасадах многоэтажных домов, сообщается в Telegram-канале «Хоценко о важном».

Проект реализовали в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Как отметил губернатор, арт-фестиваль полностью оправдал ожидания.

«Жители и художники вместе рисовали, но дети участвовали в проекте. Безусловно, все это влияет на отношение, состояние души - настроение сразу становится лучше», — сказал он.

По словам Сергея Новикова, зимой, когда станет заснеженно и пасмурно, созданные картины будут радовать жителей и дарить им приятные эмоции.

«У социологов есть такое понятие как «индекс счастья». Так вот у жителей этих домов он непременно будет расти», — сказал он.

Напомним, стрит-арт художники со всей России и нескольких стран мира в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос» создали на фасадах многоэтажных домов Омска несколько десятков различных рисунков.