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В Ставрополе на загоревшемся складе с автомобилями обрушилась крыша

МЧС: в Ставрополе загорелся склад на площади 300 квадратных метров

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Телеграм-канал «МЧС Ставропольского края»

В Ставрополе произошел крупный пожар на складе в районе 3-го Юго-Западного проезда. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, на площади 200 кв. м загорелась крыша складского помещения. Произошло ее обрушение. Внутри склада находились три автомобиля. В настоящее время пожар локализован, к тушению привлечены 22 пожарных и шесть единиц техники.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, как сотрудники МЧС тушат дымящиеся стены складского помещения, находящуюся там мебель и другие предметы.

В субботу, 14 сентября, в Колпинском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга произошел пожар в здании больницы на улице Павловской. Причиной возгорания стал компьютерный томограф. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из больницы 51 человека. Силами 40 пожарных и девяти единиц техники с огнем удалось справиться за полчаса.

Ранее в Башкирии двое детей сожгли два дома и шесть сараев.

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