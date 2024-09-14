В Ставрополе на загоревшемся складе с автомобилями обрушилась крыша

В Ставрополе произошел крупный пожар на складе в районе 3-го Юго-Западного проезда. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, на площади 200 кв. м загорелась крыша складского помещения. Произошло ее обрушение. Внутри склада находились три автомобиля. В настоящее время пожар локализован, к тушению привлечены 22 пожарных и шесть единиц техники.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, как сотрудники МЧС тушат дымящиеся стены складского помещения, находящуюся там мебель и другие предметы.

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