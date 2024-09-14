В Минздраве заявили о достаточном количестве медоборудования в Курской области

Медицинскую помощь в Курской области оказывают в полном объеме. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

«Достаточно средств и оборудования», — заверил он.

По его словам, в Курской области организована работа дополнительных бригад медицинских работников из других регионов страны, а также федеральных учреждений.

На днях сообщалось, что более 240 жителей Курской области, включая 11 детей, пострадали после вторжения подразделений Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Украинские военные формирования попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области 6 августа. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

Из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области 10 августа был введен режим контртеррористической операции.

Ранее российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области.