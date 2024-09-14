Возросло число пострадавших при атаке по трассе в Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что еще одному местному жителю потребовалась помощь медиков.

По его словам, после обращения мужчины число раненых на участке автодороги Шебекино — Белгород из-за попадания снаряда достигло четырех.

«Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь», — сообщил чиновник.

Он добавил, что у жителя обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Мужчина доставлен в белгородскую больницу №2. Гладков отметил, что в результате попадания снаряда были также посечены три легковых автомобиля и повреждены стекла в административном здании сельхозпредприятия.

14 сентября около 13:00 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Шебекинский городской округ подвергся атакам ВСУ, при которых пострадали четверо местных жителей. На автодороге из Шебекино в Белгород двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Кроме того, один автомобиль был уничтожен огнем, а другой поврежден.

Ранее центр Горловки был обесточен после атаки ВСУ.