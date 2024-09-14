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Омбудсмен посетила эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Москалькова посетила ПВР, где проживают эвакуированные из ДНР и ЛНР

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Телеграм-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения (ПВР), расположенный в одной из гостиниц Брянской области, где проживают эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

«Ознакомилась с условиями их размещения и питания. Самое главное, что говорят сами люди о созданных для них условиях — жалоб, замечаний нет. Встреча прошла в доброжелательной атмосфере», — написала Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что в этом ПВР разместили 51 жителя ДНР и ЛНР, а также некоторых областей Украины. Кроме того, в нем проживают 21 житель Курской области, в том числе пять детей.

4 сентября Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины продолжают взаимодействие по вопросам воссоединения семей и помощи гражданским. Она обратила внимание, что многие, в частности, не могут оформить пенсию, потому что нет подтверждения их работы на территории Украины.

Ранее было названо число людей, вывезенных из приграничных районов Курской области.

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