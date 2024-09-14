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Из больницы Петербурга эвакуировали десятки человек из-за загоревшегося томографа

Томограф стал причиной пожара в больнице Колпинского района Петербурга

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Колпинском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга произошел пожар в здании больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, о возгорании на улице Павловской, д.16 стало известно в 12:17.

«В здании больницы размером 160х20 метров происходило горение компьютерного томографа на площади 1 кв. метр», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что пожар был ликвидирован в 12:50 силами 40 пожарных и девяти единиц техники. Из зоны возгорания эвакуировали 51 человека.

10 сентября в городе начался пожар у «Газпром арены». Мощные клубы дыма были видны издалека. По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на крышу соседнего здания. Здание самого центра полностью сгорело — от него остался только каркас. 11 сентября в Петербурге на площади 800 кв. м загорелся бывший спорткомплекс.

Ранее в Башкирии двое детей сожгли два дома и шесть сараев.

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