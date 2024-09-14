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В России введут правило «второй лишний» при закупке отечественных лекарств

РБК: Минфин введет новый порядок торгов для российских лекарств

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Механизм «второй лишний» будут применять при закупке российских препаратов из перечня стратегически значимых лекарственных средств с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минфин России и источники на фармацевтическом рынке.

Согласно нововведению, если на торги заявится поставщик лекарства, которое производят по полному циклу в РФ или странах Евразийского экономического союза, то остальные заявки будут отклонять автоматически.

По мнению авторов инициативы, это должно побудить производителей углублять локализацию лекарств в России, а не использовать иностранное сырье.

В Минфине подчеркнули, что при подготовке проекта к внесению в правительство РФ учтут позиции всех профильных ведомств.

До этого сообщалось, что часть препаратов для лечения онкозаболеваний не вошла в льготные списки Минздрава РФ.

В конце августа ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова объявили о создании Теlegram-бота, с помощью которого можно получать информацию или сообщать о новых побочных реакциях на лекарственные препараты.

Ранее в России оценили сроки окончания эры антибиотиков.

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