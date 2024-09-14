Турецкое издание Aydinlik, ранее сообщившее о связях Украины с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, запрещенная в РФ), утверждает, что располагает доказательствами данного факта. В статье издания говорится, что переговоры представителей Украины с радикалами, якобы состоявшиеся в июне в сирийском Идлибе, попали на видео.

«После публикации Aydinlik Центр новостей получил несколько видеозаписей встречи между украинскими представителями и членами HTS. По информации издания, эти материалы были сделаны в Идлибе в июне. В частности, Aydinlik сообщил, что украинцы встретились с лидером HTS Хейсемом Омери 18 июня 2024 года,» — говорится в сообщении.

До того Aydinlik сообщала, что Киев провел переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» с целью их вовлечения в операции против России. По данным издания, Украина уговорила боевиков освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских террористов», чтобы привлечь их к операциям против России. Взамен ХТШ получила 75 беспилотников.

Ранее Лавров заявил, что ядерный терроризм стал главной визитной карточкой Украины.