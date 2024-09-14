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В Казахстане арестовали россиянина

Россиянина арестовали в Казахстане за незаконное пересечение границы

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Казахстане арестовали россиянина, который незаконно пересек границу. Об этом сообщает издание «Новости Казахстана».

Отмечается, что гражданин России был задержан 26 августа. В суде сообщили, что он не имеет постоянного места жительства, родственников, постоянно проживающих на территории Казахстана и являющихся гражданами республики. Суд посчитал, что эти обстоятельства являются исключительным случаем для санкционирования меры пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей. Россиянин арестован на два месяца.

6 сентября сообщалось, что гражданин Эстонии пересек государственную границу с Россией и был возвращен назад. Инцидент произошел 5 сентября на озере Ляммиярви. Пограничники обнаружили, что гидроцикл с тремя людьми на борту вышел за пределы эстонских вод. Инспекторы службы связались с судном, которое принадлежало Спасательному департаменту. Нарушителей доставили в поселок Вярска, где на них составили протоколы за незаконное пересечение границы, а также управление судном в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянку освободили в Алма-Ате из-под экстрадиционного ареста.

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