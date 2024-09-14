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Мьянма заинтересовалась совместными с Россией телесериалами

Мьянма готова сотрудничать с Россией в производстве телесериалов

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Shutterstock/Scarc

Мьянма выразила заинтересованность в производстве совместных с Россией телесериалов. Об этом заявил министр информации республики Мьянмы Маун Маун Он на проходящем в Москве Медиасаммите БРИКС, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что наши страны могли бы теснее сотрудничать в медиасфере — снимать телесериалы, обмениваться позитивными новостями и производить материалы, которые позволяли бы узнать, что на самом деле происходит в развивающихся странах.

10 сентября в российском правительстве заявили о планах запуска безвизового режима с Мьянмой, Бахрейном, Оманом и Саудовской Аравией. В Минэкономразвития отметили, что это обусловлено растущим спросом на туристические поездки со стороны россиян.

Перед этим сообщалось, что шесть стран Юго-Восточной Азии обсуждают возможность введения единой туристической визы. В дискуссии на эту тему участвуют Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Вьетнам.

Ранее сообщалось, что Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с коррупцией.

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